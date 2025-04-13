Zorlu Hava Koşullarına Rağmen Motosikletli Grup Manavgat'a Ulaştı

Eskişehir'den Antalya'nın Manavgat ilçesine gitmek üzere yola çıkan ve Afyonkarahisar'da kar ve tipiye yakalanan 12 kişilik motosikletli grup, zorlu hava şartlarına rağmen Manavgat'a ulaştı.

Eskişehir'den sabah saat 07: 00'de yola çıkan 12 kişilik motosikletli ekip, Afyonkarahisar'da kar ve tipiye yakalanmasının ardından Bolvadin ilçesindeki bir termal villada konaklayıp dinlenen grup, yolların açılmasıyla birlikte rotalarına devam etti.

Termal villada dinlenip yeniden güç toplayan grup, yolların açılmasıyla birlikte motosikletlerine atlayarak kalan yaklaşık 1000 kilometrelik yolu keyifli bir şekilde tamamladı.

Havanın düzelmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı İleri Sürüş Eğitmeni Gürkan Güler öncülüğünde, motosikletlerine atlayarak kalan yaklaşık 1000 kilometrelik yolu Manavgat'ta tamamladılar. Gürkan Güler, "Zor bir yolculuktu ama ekip ruhuyla, sabırla ve dikkatli sürüşle Manavgat'a vardık. Her bir kilometrede ayrı bir deneyim yaşadık" dedi. - ESKİŞEHİR