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Zorkun Yaylası Yolunda Bakım Çalışmaları Başladı

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Osmaniye'de yaz mevsimi öncesi Zorkun Yaylası yolunda asfaltlama ve bakım çalışmaları başladı. Vali Erdinç Yılmaz, çalışmaların 3 gün içinde tamamlanacağını açıkladı.

Yayla mevsimi öncesi, Zorkun Yaylası yolunda bakım çalışması başladı

OSMANİYE - Osmaniye'de yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan Zorkun Yaylası yolunda asfaltlama ve bakım çalışmaları başladı.

Türkiye'nin en büyük yaylalarından olan ve bölge illerinden gelen vatandaşlarla birlikte yaz ayların nüfusu 100 bine yaklaştığı Zorkun Yaylası'nda yaz mevsimi öncesi asfaltlama ve bakım çalışmaları başladı. Karacalar Mezarlığı'ndan başlanarak Park Orman Tesisleri'ne kadar bin 570 metrelik alanın yol asfaltlama ve bakım çalışmalarında, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Yayla mevsiminin yaklaştığını ve bu yolun çok kullanıldığını söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "Zorkun yolumuzun daha önce tamamladığımız kısmına ek olarak, Karacalar Mezarlığı'ndan Park Orman Tesisleri'ne kadar bin 570 metrelik kısmının çalışmasını başlattık, 3 gün içinde inşallah bitireceğiz. Sıcak asfalt olarak yapılan yolumuzun standartları çok yüksek olacak. Hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun, kazasız belasız yolculuklar diliyorum" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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