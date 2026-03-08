Haberler

Modifiye cezaları esnafları siftahsız bıraktı

Modifiye cezaları esnafları siftahsız bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde artan araç müzik sistemi trafik cezaları, esnafı olumsuz etkiledi. Esnaf, denetimlere itiraz etmezken, kuralların net ve makul bir şekilde belirlenmesini talep etti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde araç müzik sistemlerine yönelik uygulanan trafik cezalarının artması, ses sistemi montajı ve satışı yapan esnafı zor durumda bıraktı. İlçede bir araya gelen esnaflar, denetimlere karşı olmadıklarını ancak uygulamanın daha açık ve makul kriterlerle yapılmasını istedi.

Toplantıya görüntülü olarak katılan Eylem Ertuğrul, modifiye konusunda bilimsel kriterlere dayalı net bir mevzuat olması gerektiğini belirterek, sürücüler ve esnaf için kuralların açık şekilde belirlenmesi gerektiğini söyledi. Ertuğrul, konuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesi vereceğini ifade etti.

Esnaflardan Cihan Turan ise son uygulamalar nedeniyle işlerin büyük ölçüde düştüğünü belirterek, "Siftah yapmadan dükkan kapatıyoruz. Denetimlere karşı değiliz ancak belirli bir desibel sınırı gibi standartlara ulaştırılabilir" dedi.

Diğer esnaflar da müşterilerin ceza korkusuyla alışveriş yapmaktan çekindiğini belirterek, belirsizliğin ortadan kaldırılması ve sektörü mağdur etmeyecek bir düzenleme yapılmasını talep etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak

İran'ın yeni dini lideri seçildi
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Herkes sustu, onun tepkisi sert oldu
EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım

EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi

Kerem istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi