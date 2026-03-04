Çaycuma'da yeni doğan buzağılar kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde saha çalışmaları devam ediyor. Proje dahilinde desteklenen işletmelerde dünyaya gelen Angus cinsi buzağılar, veteriner hekimler tarafından kayıt altına alındı.

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler, proje kapsamındaki hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek denetim gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, üreticilere kazandırılan hayvanların genel sağlık durumları kontrol edilirken, sürüye yeni katılan Angus buzağıların küpeleme ve kimliklendirme işlemleri tamamlanarak sistem kayıtları yapıldı.

"Üreticimizin yanındayız"

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, üretimin her aşamasında çiftçinin yanında olunduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın destekleriyle büyüyen sürülerimiz, Zonguldak tarımına ve hayvancılığına değer katmaya devam ediyor. Kırsalda üretimi destekliyor, üreticimizin her adımında yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Bereketli olsun."

Bakanlığın yürüttüğü bu projeyle bölgedeki hayvancılık potansiyelinin artırılması ve modern hayvancılık tekniklerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı