Zonguldak'ta İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı; kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün faaliyet raporları değerlendirildi. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) hakkında kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı. Kurul toplantısında kamu kurumları, kuruluşlar ve sosyal taraflar tarafından iletilen talepler ve öneriler detaylı bir şekilde ele alındı. - ZONGULDAK