Üye Girişi
Haberler
Bilirkişi soruşturmasında Serhan Asker ve Seda Selek serbest

Bilirkişi soruşturmasında iki gazeteci hakkında karar verildi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Zonguldak'ta İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı

Zonguldak'ta İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapılan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda işgücü yetiştirme programları ve kamu talepleri değerlendirildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı; kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün faaliyet raporları değerlendirildi. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) hakkında kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı. Kurul toplantısında kamu kurumları, kuruluşlar ve sosyal taraflar tarafından iletilen talepler ve öneriler detaylı bir şekilde ele alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Görüntüyü yayınlayan da izin veren de ifadeye çağrıldı
img

Erdoğan milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
img

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
'2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak'

"2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.