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Zonguldak'ta Fırın Denetimleri Sürüyor

Zonguldak'ta Fırın Denetimleri Sürüyor
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde zabıta ekipleri, ekmek fırınlarında hijyen, gramaj ve fiyat denetimlerinde bulundu. Kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunuldu.

Zonguldak'ta zabıta ekipleri ekmek fırınlarında hijyen, gramaj ve fiyat konusunda denetimlerde bulundu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler bugün ilçe merkezinde ki fırınlarda hijyen, gramaj ve fiyat konusunda denetimlerde bulundu. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunuldu. Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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