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Zonguldak'ta Esnafın Minibüs Soba Uygulaması Büyük İlgi Görüyor

Zonguldak'ta Esnafın Minibüs Soba Uygulaması Büyük İlgi Görüyor
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Zonguldak'ta kasaplık yapan Ayşe ve Rıza Demir, iş yerlerinin önündeki minibüse kurdukları soba sayesinde soğuk havada müşterilerine sıcak bir ortam sunuyor. Bu nostaljik uygulama, esnaflar ve müşteriler arasında büyük ilgi görüyor.

Zonguldak'ta esnaflık yapan Ayşe ve Rıza Demir çiftinin soğuk havada iş yerinin önündeki minibüse kurdukları soba vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kozlu ilçesinde 15 yıldan bu yana kasaplık yapan Rıza Demir, eşi Ayşe Demir ve personeli, iş yerlerindeki alanın yetersiz olması üzerine ısınmak için minibüse pelet sobası kurdu. Minibüsün koltuklarını sökerek içerisini yeniden dizayn eden çift, kurdukları sobanın üzerinde de çay demleyerek misafirlerine ikram ediyor.

Alışverişe gelen müşterilerin yanı sıra esnaf ve nostaljik ortamı yaşamak isteyenler minibüsün içerisinde bir taraftan ısınırken bir taraftan da sohbet ediyor. İş yerinin önüne park ettikleri minibüse sıcak ortamı kurmalarında eşinin hastalığının da gerekçe olduğunu söyleyen Ayşe Demir, "İş yerimizde alanımız küçük. Isıtma şansımız yok. Personelimiz, eşim ve ben de dahil olmak üzere üşüyorduk. O şekilde aracın içerisine soba kuralım, ara ara ısınalım istedik. Bu şekilde başladı. Daha sonra insanlardan aşırı bir talep oluşmaya başladı. Doğalgazlı evlerden dolayı sanırım insanlar nostalji açısından rağbet göstermeye başladı. Gün içinde geliyorlar. Oturuyorlar. Esnaf arkadaşlarımız da geliyor. Dışarıdan da çok yoğun talep var. Müşterilerimiz öğrenci olduğu için onlardan da çok talep oluşmaya başladı. Bu aracın içi sürekli soba olduğu için doluyor, boşalıyor. İnsanların özlemleri oluşmuş. O yüzden çok yoğun bir ilgi var. Yoğun bir şekilde talep var. Oturup bir bardak çay içip sobanın başında ısınıyor" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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