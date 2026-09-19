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Zonguldak'ta çiftçi buluşmalarında 2027 ÇKS ve tarımsal destekler anlatıldı

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Zonguldak'ta çiftçi buluşmalarında 2027 ÇKS ve tarımsal destekler anlatıldı
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Zonguldak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Çiftçi Buluşmaları'nda üreticilere tarımsal destekler ve 2027 ÇKS başvuru süreci anlatıldı. Toplantılarda destek şartları ve başvuru soruları yanıtlandı, çiftçilerin talepleri dinlendi.

Zonguldak'ta düzenlenen "Çiftçi Buluşmaları"nda üreticilere tarımsal desteklemeler ile 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru süreci hakkında bilgi verildi.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından "Çiftçi Buluşmaları" gerçekleştirildi. Toplantılarda üreticilere bitkisel üretim ve hayvancılık desteklemeleri başta olmak üzere tarımsal destekler hakkında bilgi aktarıldı. Desteklerden yararlanma şartları ve başvuru süreçlerine ilişkin sorular da yanıtlandı.

Program kapsamında 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları da ele alındı. Üreticilere başvuru süreci, yapılması gereken işlemler ve dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. Toplantılarda çiftçilerin talep ve soruları dinlenirken tarımsal üretim ile desteklerden yararlanma süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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