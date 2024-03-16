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Zonguldak'ta Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü anma programı düzenlenecek

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Zonguldak Valiliği tarafından Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla düzenlenen program çerçevesinde 18 Mart günü Şehitler Anıtı'na çelenk sunulacak. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri törenin ardından Şehitler Derneği Zonguldak Şubesi'ni ziyaret edecek. Program, şehitlik ziyareti, okul programı, mevlid programı ve gösteri etkinliklerinden oluşacak.

Zonguldak'ta Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlenecek.

Zonguldak Valiliği tarafından Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla düzenlenen program çerçevesinde 18 Mart günü Şehitler Anıtı'na çelenk sunulacak. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri törenin ardından Şehitler Derneği Zonguldak Şubesi'ni ziyaret edecek.

Program şehitlik ziyareti ile devam edecek. Şehit. Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Çanakkale Geçilmez" konulu program düzenlenecek. Ulucami'de mevlid programı düzenlenecek. ZBEÜ Spor Salonu'nda "Çanakkale Savaşı" gösterisi gerçekleştirilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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