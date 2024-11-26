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Zonguldak Havalimanı için Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Toplantısı Yapıldı

Zonguldak Havalimanı için Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Toplantısı Yapıldı
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Zonguldak Havalimanı'nın hava ulaşımını etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla HALİNKOK toplantısı gerçekleştirildi. Altyapı iyileştirmeleri ve yolcu kapasitesinin artırılması gibi konular değerlendirildi.

Zonguldak Havalimanı Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Komitesi (HALİNKOK) toplantısı, Çaycuma Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Adem Kaya'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, havalimanı yöneticileri ve sivil havacılık yetkilileri katıldı. Görüşmede, Zonguldak Havalimanı'nda hava ulaşımının daha etkili ve güvenli hale getirilmesi için sürdürülen çalışmalar ele alındı ve yeni projeler değerlendirildi.

Toplantıda, mevcut altyapının iyileştirilmesi, yolcu kapasitesinin artırılması ve uçuş güvenliği gibi konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, bölgenin hava ulaşımındaki potansiyelini daha iyi değerlendirmek için kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Komite, alınan kararların hızla hayata geçirilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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