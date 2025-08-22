Zileli Kalaycı Usta, 62 Yıldır Mesleğini Yaşatmaya Çalışıyor

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan yaşlı adam, 62 yıldır sürdürdüğü kalaycılık mesleğini çırak bulamamasına rağmen yaşatmaya çalışıyor.

İlçede yaşayan 72 yaşındaki Cafer Akay, tam 62 yıldır kalaycılık mesleğini sürdürüyor. Henüz 10 yaşındayken ustasının yanında mesleğe adım atan Akay, ömrünü bakır kaplarını yeniden parlatarak kalayla buluşturmaya adadı. Teknolojinin ve hazır mutfak eşyalarının yaygınlaşmasıyla kalaycılığa ilgi azalırken, Cafer usta mesleğini bırakmıyor.

"Çırak bulamıyoruz"

Zile'de el emeğiyle geçimini sağlayan nadir ustalardan biri olan Cafer Akay, "Bu son meslek. Benim işim bitti de burada vakit geçirmek için uğraşıyorum. 72 yaşındayım. 10 yaşımda çırak olarak başladım. Boğaz tokluğuna, 100 liraya çalışıyordum. Şimdi çırak bile bulamıyoruz" dedi. - TOKAT