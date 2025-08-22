Zileli Kalaycı Usta, 62 Yıldır Mesleğini Yaşatmaya Çalışıyor

Zileli Kalaycı Usta, 62 Yıldır Mesleğini Yaşatmaya Çalışıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde 72 yaşındaki Cafer Akay, 62 yıldır sürdürdüğü kalaycılık mesleğini çırak bulamamasına rağmen devam ettiriyor. Akay, teknoloji ve hazır mutfak eşyalarının yaygınlaşmasıyla azalan ilgiye rağmen, mesleğini bırakmıyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan yaşlı adam, 62 yıldır sürdürdüğü kalaycılık mesleğini çırak bulamamasına rağmen yaşatmaya çalışıyor.

İlçede yaşayan 72 yaşındaki Cafer Akay, tam 62 yıldır kalaycılık mesleğini sürdürüyor. Henüz 10 yaşındayken ustasının yanında mesleğe adım atan Akay, ömrünü bakır kaplarını yeniden parlatarak kalayla buluşturmaya adadı. Teknolojinin ve hazır mutfak eşyalarının yaygınlaşmasıyla kalaycılığa ilgi azalırken, Cafer usta mesleğini bırakmıyor.

"Çırak bulamıyoruz"

Zile'de el emeğiyle geçimini sağlayan nadir ustalardan biri olan Cafer Akay, "Bu son meslek. Benim işim bitti de burada vakit geçirmek için uğraşıyorum. 72 yaşındayım. 10 yaşımda çırak olarak başladım. Boğaz tokluğuna, 100 liraya çalışıyordum. Şimdi çırak bile bulamıyoruz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'in 'E1' projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı

Netanyahu'nun skandal planı Batı'yı ayaklandırdı: Derhal geri çek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilde talihsiz kaza! Bige Önal'ı akrep soktu

Tatil zehir oldu! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.