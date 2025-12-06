Ticaret Bakanlığı: "Yunanistan'daki eylem nedeniyle İpsala ve Kipi Gümrük Kapılarında tır işlemleri yapılamamaktadır"

Ticaret Bakanlığı Yunanistan'da çiftçilerin başlattığı eylem nedeniyle Yunanistan tarafındaki yolun tır geçişlerine kapatılmasından dolayı İpsala ve Kipi Gümrük Kapılarında işlemlerinin yapılamadığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan'daki çiftçilerin başlatmış olduğu grev nedeniyle Yunanistan tarafındaki yolun TIR geçişlerine kapatılmasından dolayı 02.12.2025 tarihi akşam saatlerinden itibaren İpsala ve Kipi Gümrük Kapılarında TIR işlemleri yapılamamaktadır. Grev kapsamında Yunanistan'ın Bulgaristan sınırında bulunan Ormenio Gümrük Kapısının da çiftçiler tarafından kapatıldığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bazı araçların geçişi için gerekli girişimlerde bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Frigorifik tır araçlarında bulunan balık, yumurta, meyve ve sebze, çiçek, tıbbi malzeme ve ADR belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Yunanistan'ın Bulgaristan ve Makedonya'ya açılan sınır kapılarında da grev sebebiyle eylemlerin yapılacağı, bu sınır kapılarında da tır geçişlerine izin verilmeyeceği, grevin 15-21 Aralık tarihine kadar süreceği bilgisi edinilmiştir. Bu süreçte tırların diğer gümrük kapılarına yönlendirilmesi önem arz etmektedir" denildi. - ANKARA