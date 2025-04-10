Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Duruşmaya dakikalar kala Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı

Duruşmaya dakikalar kala korkunç saldırı! Savcılık harekete geçti
Türkiye mi İsrail mi? Tarafını seçemeyen Aliyev'den tartışma yaratacak çıkış

Türkiye mi İsrail mi? Tarafını seçemeyen Aliyev'den bomba çıkış
Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti

Yunanistan'da İşçiler Yüksek Ücret Talebiyle Gösteri Düzenledi

Yunanistan'da İşçiler Yüksek Ücret Talebiyle Gösteri Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da artan yaşam maliyetlerine karşılık daha yüksek ücret talep eden işçiler, başkent Atina'da büyük bir protesto gösterisi düzenledi. 24 saatlik grev gerçekleştiren en büyük iş sendikaları, düşük ücretler ve konut krizi için daha cömert önlemler talep etti.

Yunanistan'da artan yaşam maliyetleriyle başa çıkabilmek için daha yüksek ücretler talep eden işçiler binlerce kişi başkent Atina'da proteswto gösterisi düzenledi.

Yunanistan'da artan yaşam maliyetleriyle başa çıkabilmek için daha yüksek ücretler talep eden ülkenin en büyük iş sendikaları dün 24 saatlik greve gitmiş, feribot uçak ve tren seferleri de durmuştu. Greve giden binlerce kişi başkent Atina'da toplandı. Yunan Parlamentosu önünde bir araya gelen düşük ücretleri protesto eden eylemciler, "maaşların iyileştirilmesini istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler daha cömert zamların yanı sıra konut krizini hafifletecek önlemler alınması çağrısında bulundu.

Yunanistan, en az 290 milyar euroluk kurtarma paketleri karşılığında maaş ve emekli aylıklarında sık sık kesintilerin yaşanmasına neden olan 2009-2018 ekonomik krizinden çıkmıştı.

Eyleme katılan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumbas "Seçkinlerin zenginliği için fedakarlık yok, savaş ekonomisi ve gümrük tarifeleri için fedakarlık yok" dedi.

Devlet memuru Nikos Bosinakos ise, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarına onurlu bir yaşam için yeterli maaş verilmesini talep ettiklerini söyledi. - ATİNA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.