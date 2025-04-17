Yüksekova'da Yayla Muzunun Destesi 100 TL'den Satışta

Yayla muzunun destesi 100 TL'den satışa çıkarıldı

HAKKARİ - Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen ve 'yayla muzu' olarak bilinen uçkun bitkisinin destesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 100 TL'den satışa çıkarıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve yöre halkı tarafından ışkın veya yayla muzu adıyla bilinen ve sevilerek tüketilen ekşimsi uçkun bitkisi, Yüksekova'da satışa çıkarıldı. Destesi tezgahlarda 100 TL'den satılırken, dağların yüksek kesimlerinde büyük zorluklarla toplanan bitki, iş imkanı olmayan çoğu insanın da geçim kaynağı oldu. İşsiz vatandaşlar bin bir zorlukla topladıkları uçkunları torbalarla getirdikleri şehir merkezindeki ana caddelerde satışa sunarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Bölge insanı tarafından büyük bir beğeniyle tükettiği ve özellikle sarılık, tansiyon, mide rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği öne sürülen uçkun bitkisinin bu sene az olması ise dikkat çekti. Bu sene zar zor getirdikleri uçkunun destesini 100 TL'den sattıklarını belirten Selim Duman, "Her sene olduğu gibi dağlarda yetişen uçkunları getirdik ama bu sene yok denecek kadar az diyebiliriz. İklim değişikliği mi ya da bir sene yetişip bir sene yetişmiyor mu onu anlamadık. Yüksekova'da 300'e yakın kişi bununla geçimini sağlıyor. Az olduğu içinde destesini 100 TL'den satıyoruz" dedi.