Hakkari'de Çöken Ahırda Geçim Kaynağı İneği Kaybeden Aile Destek Bekliyor

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun karın ağırlığına dayanamayarak çöken ahırdaki iki inekten biri öldü, biri ağır yaralandı. Aile, geçim kaynakları olan ineğin can vermesi sonrası yetkililerden ve hayırseverlerden destek istedi.

İnanlı Mahallesi'nde Atlı ailesinin evinin yanındaki ahır, biriken yoğun kara dayanamayarak çöktü. Göçük altında kalan iki inekten biri öldü, birinin ise vücudunda kırıklar oluştu.

Aile, tek geçim kaynaklarını kaybettiklerini belirterek yetkililerden ve hayırseverlerden destek istedi.

Davut Akış, yaptığı açıklamada, ineklerin sahibi Sabriye Atlı'nın yeğeni olduğunu bildirdi ve şunları söyledi:

"Mağdur olan kişi halam oluyor. Kendisi bu sabah saat 06.00 civarında beni aradı, ahırlarının çöktüğünü ve hayvanlarının telef olduğunu söyledi. Olay yerine vardığımızda ineklerinden bir tanesi telef olmuştu. Diğer ineğin ayağında ve sırtında kırıklar mevcut, o da büyük ihtimalle kesilecek. Şu an kendileri mağdur. Halamın durumu iyi değil, kendisi hasta. Eniştem tek başına çalışıyor, çocukları var. Bu hayvanlarla geçimlerini sağlıyorlardı. Bu durumda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sabah yardıma geldik, belki daha erken müdahale edilseydi kurtarabilirdik ama telef olan ineği kurtaramadık. Diğeri de büyük ihtimalle artık fayda sağlamayacak. Halam hastalığı nedeniyle sık sık şehir dışına gidiyordu, burada hastane koşulları nedeniyle. Bu ineklerden elde ettikleri sütle yoğurt ve peynir yapıp satarak geçimlerini sağlıyorlardı. Şimdi ise hepsi telef oldu. Ne yapacağımızı bilemiyoruz."

