Yüksekova'da 2 Kilometreyi Aşan Tır Kuyruğu

İran tarafında aralıklarla devam eden sistemsel aksaklıklar nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 2 kilometreye ulaştı.

İran'a geçerek yüklerini teslim etmek için sırada bekleyen tır sürücüleri, bu durumdan dolayı mağdur olduklarını belirtti. Yaşanan duruma tepki gösteren tır sürücüleri, "Öğle saatlerinde Yüksekova'dan Esendere'ye gittiğimiz sırada 2 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu duruyordu. Sebebini sorduğumuzda ise sorunun İran tarafından kaynaklı olduğu söylendi. Artık bu görüntülere alıştık. İnşallah kısa sürede bu da biter ve yolumuza devam ederiz" dediler. - HAKKARİ