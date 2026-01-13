Haberler

Şoförler üçüncü dönemde 'Karakaya' dedi

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Olağan Genel Kurulu'nda Yücel Karakaya, üyelerin desteğiyle üçüncü kez başkanlığa seçildi. Karakaya, şoför esnafının refahını artırma hedefiyle çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Mevcut Başkan Yücel Karakaya, üyelerin büyük teveccühüyle üçüncü kez yeniden başkanlığa seçildi. Meslek hayatındaki uzun soluklu başarı grafiğine dikkat çeken Başkan Karakaya, aldığı sorumluluk ilkesini sürdürmenin onurunu yaşadığını ifade ederek," Benim bunca yıllık idealim insan gönlü kazanmaktı. Kıymetli şoför esnafımıza müteşekkirim, teşekkür ediyorum. Bizler de bu göreve ve güveninize layık olabilmek için elimizden gelen gayreti gösterip işimize sahip çıkıyoruz. Bugün burada kazanan şahsım değil, Erzurum'un emekçi şoför esnafı olmuştur. Bizlere olan güvenini sandıkta tescilleyen tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu teveccüh, omuzlarımızdaki yükü daha da artırmıştır. Geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de kimseyi ayrıştırmadan, ortak akılla odamızı yönetmeye devam edeceğiz. Öncelikli hedefimiz şoför esnafının toplum içindeki yerinin saygın ve güvenliğinin tescil edilmesidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili kurumlarla dirsek temasımızı sürdüreceğiz. Esnafımızın haklarını her platformda savunacak, yönetim kurulumuzla birlikte tecrübemizi masada bırakmayıp sahada çözeceğiz. Tek gayemiz kıymetli Şoför esnafımızın refah seviyesini yükseltmek tek gayemizdir. Bugün burada kazanan şahsım değil, Erzurum'un kıymetli şoför esnafı olmuştur. Bizlere olan güvenini sandıkta tescilleyen tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Başkan Yücel Karakaya'nın yönetiminde şu isimler yer aldı: Yavuz Günay, Harun Satılmış, Yusuf Cindilli, Vahit Taş, İsvandiye Altun, Güven Keteci, Hakan Yıldırım, Veysel Budakın, Fikri Komur ve Emrullah Akbulut - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
