Yozgat Ziraat Odası Başkanı Açıkgöz: "Çiftçinin Tamamı 2026'yı Borçla Ekti"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta 2026 tarımsal üretimine yönelik ekimler büyük oranda tamamlandı. Bu yıl, don, dolu, kuraklık gibi doğal afetlerden büyük oranda zarar eden bölge çiftçisi, şu ana kadar beklenilen yağışların düşmemesi nedeniyle endişeli. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, "Bizim ilimiz özellikle 2025 yılı afet girmesi lazımdı. Diğer illerde de var ama Yozgat çok büyük sıkıntıda. Düşündüğümüzün daha üzerinde. Çiftçinin tamamı 2026'yı borçla ekti" dedi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, 2025 yılının İç Anadolu'da sıkıntılı geçtiğini belirterek, "Önce don, akabinde dolu, akabinde kuraklık, akabinde bu san yeli dediğimiz ters yel yılımızı çok kötü bir hale getirdi. İlimizde hem üretim düştü hem de girdi maliyetleriyle birlikte çiftçi zarar etti. Bunu sayın büyüklerimiz de biliyor, yetkililerimiz de biliyor" diye konuştu.

"Şu an yağmur bekliyoruz"

İç Anadolu bölgesine Nisan ayından itibaren bugüne kadar yağış olmadığına vurgu yapan Açıkgöz, şunları söyledi:

"Yağmur yağıyor, sepeliyor. Taşın üstüne yağmur düşüyor, yağmur yağdı deniyor. Ama arazide 1 santim dahi işlemiyor, toprak çok aç. 2025-26 yılının hasadını ektik. Şu an yağmur bekliyoruz. Göletlerde su yok. Alternatif ürünümüz nohut, mercimek, pancar idi. Nohut sıkıntı oldu. Tohumumuz çıkmadı. Mercimeği tekrar vatandaş sürdü. Pancar da 3 ile 5 arası. Zaten girdi maliyetlerine bakarsan pancarın dekar başına 5 ton maliyettir. 5 tonu da geçen pancar yok şu anda. Sorduğumuz kadarıyla çiftçilerinden sohbet ettiğimiz kadarıyla büyük sıkıntılar yaşadık. 5 aydır ulusal basınlardan düşmedik. İlimizde afet var. Destek verilmesi lazım, destek verilmesi lazım ama şu ana kadar öyle bir göz doldurucu destek olmadı. Cüzi bir şekilde dona, cüzi bir şekilde doluya o da çiftçiye hiçbir şekilde kifayet etmedi. Bizim ilimiz özellikle 2025 yılı afet girmesi lazımdı. Diğer illerde de var ama Yozgat çok büyük sıkıntıda. Düşündüğümüzün daha üzerinde. Çiftçinin tamamı 2026'yı borçla ekti. Ekti ama borçla ekti. Şu ana kadar da yağmur görmedik. Ekinler kuruda bekliyor. İnşallah bir yağmur yağar da en azından kök çürüğünden kurtuluruz.

"Çiftçinin suratı asık vaziyette bekliyor"

Çiftçinin suratı asık vaziyette bekliyor. Ne olur onu da zaman gösterecek. Sayın büyüklerimize, yetkilerimize yine çağrıda bulunuyorum; bu ile mutlaka ve mutlaka bir destek verilmesi lazım. Ziraat Bankası borçları ertelenmesi lazım. Ertelendi dediler yüzde 34'le erteleniyor, 4. ayda çıkan kararnameyle. Ona da şu an çiftçi yanaşamıyor. Yüzde 34'le erteledik de bu çiftçi ne kazanıyor ki 34'le Ziraat Bankası'nın veya işte katılım bankasının parasını ödeyecek. Ondan dolayı çiftçi 2025 yılında aradığını bulamadı. Bunu büyüklerimiz de gayet iyi biliyor. Kendileri de ilde kuraklık, afet olduğunu beyan ediyorlar. Ama hiçbir şekilde üretene destek verilmedi. Verilmesi lazım. Yine diyorum verilmesi lazım."

"Bizleri Ukrayna'yla falan karşılaştırmasınlar"

Oda Başkanı Açıkgöz, üreticiliğin çok zor bir olay olduğunu vurgu yaparak, "Her insan üreticilik yapamaz. Bakkaldan ekmek almaya benzemez bu iş. Bir tarlaya 10 kez gidiyoruz. Traktörümüzde 60 bin lira mazot yakıyoruz. Günlük 10-15 bin lira mazot yakıyoruz. Bu az bir girdi maliyeti değil. 35 bin liraya gübre alıyoruz. Bizleri Ukrayna'yla falan karşılaştırmasınlar. Ukrayna'da 300 dolara alınan gübre benim ülkemde 800 dolar alınıyor. Orada 700-800 kilo dekar başı ürün alıyor. Biz 300 kilo alıyoruz. Orada 450-500 kilo yağmur görüyor. Biz 200 kilo 180 kilo yağmur görüyoruz. Bunlar göz önüne alınarak üretimin önüne geçilmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Çoban maliyeti yükseldi"

Hayvancılıkta maliyetlerin çok yükseldiğini bildiren Açıkgöz, "Yem, girdi maliyeti çok yükseldi. Çoban maliyeti yükseldi. Şu an hayvan üretiminde de sıkıntı var. Anasız dana olmuyor. Mutlaka ve mutlaka süte destek verilip mandıralarda üretici olması lazım. Üreticilik yapan insan mandırasında 15-20 tane buzağı yetiştirirse ancak öyle ayakta kalıyor. Gidip 100 bin liraya 100 kilo, 130 kilo dana alıp da mandıraya koyup para kazanmak mümkün değil. Bunları değerlendirilerekten destek verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"300 metreden çıkan su 500 metre indi"

Açıkgöz açıklamasını, "İlimiz üç tane fabrikaya pancar veriyordu. Ama bu sene ilimizdeki göletlerde yağmur yok. Yağmur olmadığından dolayı ben şu an yani kışı göremiyoruz tabii. Kış esnasında göletler dolarsa bir şey demiyorum ama şu anki itibarıyla yüzde 70 kaybolacak ilimizde pancarda. 300 metreden çıkan su 500 metre indi. Kuyular da sıkıntılı. Yetkililer bunu da değerlendirmesi lazım" sözleriyle tamamladı.