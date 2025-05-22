Yozgat'ta Sebze Fidesi Telaşı Başladı

Yozgat'ta Sebze Fidesi Telaşı Başladı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte vatandaşlar, yerli sebze ve meyve fide alımına yoğun ilgi gösteriyor. Sağlıklı ürün tüketme isteği ve artan gıda fiyatları, insanların kendi ürünlerini yetiştirme arzusunu artırıyor. Bahçesi olmayanlar ise saksıda yetiştirilebilen fideleri tercih ediyor.

Fideleri bahçesine ekenler kendi yetiştirip kendi yiyor

YOZGAT - Yozgat'ta baharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde sebze fidesi telaşı başladı. Yerköy ilçesinde, bahçesinde yerli üretim sebze ve meyve yetiştirmek isteyen vatandaşlar, fide tezgahlarının yolunu tutuyor.

İlçenin birçok noktasında kurulan tezgahlarda domates, biber, patlıcan gibi sebze fidanlarının satışları hız kazandı. Vatandaşlar hem sağlıklı ürünler tüketmek hem de toprağın bereketinden faydalanmak için bahçelerinde kendi üretimlerini yapmaya hazırlanıyor. Artan gıda fiyatları ve sağlıklı beslenme bilincinin yaygınlaşması da vatandaşların kendi ürünlerini yetiştirme isteğini artırıyor. Bahçesi olmayan birçok kişi ise balkon ve teraslarda saksıda yetiştirilebilecek fideleri tercih ediyor.

"Köy domatesinin 3-4 tanesi bir kucağınızı doldurur"

Fidan satıcısı Şevket Akkaya, satışların başladığını belirterek "5-6 yıldır fide işi yapıyorum. Buranın yerli fidesi. Havasına, suyuna, iklimine alışkın. Tutmama ihtimali yok. Yeşil cin biber, dolma biber, kapya biber, patlıcan, kıl biber, köy domatesi var. Köy domatesinin 3 tanesi bir kucağınızı doldurur. Bizden fide alanlar çok memnunlar. Bu iş beşinci ayın 1'inde başlar, yaklaşık 40 gün sürer. Altıncı ayın 15'i dediğin zaman bu iş biter. Ondan sonra fide tutmaz. Gün dönümü derler bizim burada" dedi.

Sarıfatma Köyü Muhtarı Necip Kocaer ise gelen gideni çok olur diye fide alanlardan. "Evimde kapımın önünde bahçem var. Misafirim çok olur diye fide aldım. Fideleri hanım dikiyor. Güzel oluyor. Memnunum. Geçen sefer aldıklarımın hepsi tuttu. Herkese tavsiye ederim" diyerek memnuniyetini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EKİNCİ - Yerel
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