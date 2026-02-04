Antalya'daki Sel Yozgat'ta Pazar Fiyatlarını Artırdı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat merkez ve ilçelerinde kurulan haftalık halk pazarları, Antalya ve Mersin'deki seralarda selin neden olduğu zarardan etkilendi. Bir önceki hafta 10-15 liraya satılan maydanoz, dereotu gibi yeşil sebzelerin fiyatı 25 liraya, 25-30 liradan satılan marul ise 40 liraya yükseldi.

Yozgat merkez ve ilçelerinde tezgah açıp, Akdeniz bölgesinden getirdikleri sebze ve meyveleri satan pazarcı esnafı, kuraklık ve donun ardından yaşanan sel felaketinin ürün arzını ciddi şekilde etkilediğini, fiyatların yükselmesine neden olduğunu belirttiler. Bir önceki haftaya göre sebze fiyatlarının arttığı pazarda, özellikle maydanoz, tere, dereotu, marul, kıvırcık, biber ve domates fiyatlarındaki artış dikkati çekti. Kendi tarlasında yetiştirdiği ürünleri satan esnaf ise vatandaşın alım gücünün düştüğünü vurguladı.

Ürettiği sebzeleri pazarları dolaşarak satan Ahmet Erdem yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Pazar sakin, kimse yok. Dün salı pazarıydı, yukarıda tezgah açtım. Akşama kadar 515 lira kazanmışım. 200 lirasına sigara aldım. 100 liralık da çay içtik. Kalan 215 lira. Onun da giderken 60 lirasını ekmeğe verdim. Şimdi geri geldim. Kimse yok pazarda. Biz buradayız, müşteri gelmiyor. Ekonomik krizler onları da vurdu. Kendim emekliyim. Emekliler zaten pazara pek gelemiyor. Çünkü aldıkları maaş belli, 20 bin lira gibi bir para. Hele de kirası olan emeklilerimiz, Allah yardım etsin gelemiyor. Zaten memurlar da genelde marketlere gidiyor. Onlar pazara hiç uğramıyor. Biz de işte burada kendi kendimize, birbirimizden takas yoluyla satış yapıyoruz. Başka yapılacak bir şey yok. 'Hadi üret' diyorlar, üretiyoruz. Üretmekte sıkıntımız yok. Ancak pazarlamada çok sıkıntılıyız."

Pazarcı esnafı Ömer Aydın ise "Selden, afetlerden fiyatlar yükseldi. Geçen hafta 10-15 olan mal şu an 18 lira halde. Burada 25 liraya satıyoruz" dedi.

Burhan Öztürk de, "Fiyatlar yağıştan dolayı yükseldi. Şu an piyasada mal pek yok. Seraları sel bastı. Şu an yine iyi, mal bulunduruyoruz. Şükür yine" ifadelerini kullandı.