Yozgat'ta küçükbaş destek projesinde 5 aileye 95'er dişi, 5'er erkek hayvan verildi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta hayvancılık sektörünü desteklemek, kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Kırsalda bereket, küçükbaşa destek" projesi kapsamında, köylerde besicilik yapan 5 aileye ayrı ayrı 95 adet dişi, 5 adet erkek küçükbaş hayvan teslim edildi. Aileler, verilen desteklerin küçükbaş hayvan besiciliğine olumlu katkı yaptığını belirtti, bununla birlikte yem fiyatlarının yüksekliğinden yakındı.

Yozgat'ta hayvancılık sektörünü desteklemek, kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amaçlı "Kırsalda bereket, küçükbaşa destek" projesinden yararlanmak üzere 2 bin 381 yetiştirici başvuruda bulundu. Birinci etap kapsamında 14'ü asil ve 42'si yedek olmak üzere 56 adet yetiştirici projeden yararlanma hakkı kazandı. İlk etapta 5 besiciye 5'er erkek, 95'er de dişi küçükbaş hayvan verilecek.

Hak sahiplerine hayvan dağıtımlarının etaplar halinde 2028 yılına kadar devam edeceği aktarıldı. Yozgat Merkez, Çandır ve Yerköy ilçesinde üç yetiştiricinin önümüzdeki günlerde hayvanlarını alabilecekleri belirtilirken, Yozgat Merkez, Çandır, Boğazlıyan ve Sorgun'da bugüne kadar 5 besiciye hayvanlarının teslim edildiği bildirildi.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, "Proje kapsamında hak sahiplerinin hayvanlarının bir yıllık TARSİM sigortaları TİGEM tarafından karşılanacak. 12 ay boyunca, 3 ayda bir hayvan başına 150 lira olacak şekilde toplamda 450 lira bakım ve besleme gideri bedeli ödemesi ilgili ayda yine TİGEM tarafından yapılacaktır" denildi.

"DEVLET DESTEK OLMAZSA ZORLANIYORUZ"

Yozgat'ta besicilik yapan Sadet Dumlupınar, "Devlet destek olduğu sürece iyi. Devlet destek olmazsa zorlanıyoruz. Yem çok pahalı. Hazır yem, fabrika yemi çok pahalı. Arpa iyi bu sene. Arpa geçen seneki fiyatın aynısı. Kuzu hazır yem istiyor, fabrikaya yemi, o da çok pahalı. Geçen sene kuzular 17-18 bin liraydı, bu zamanlar öyleydi. Önceki sene 10 bin 100 liraya sattım. Geçen sene 11 bin 500 liraya, çok az artış vardı girdilere göre. Bu sene iyi. 16 bin liraya sattım koyunları" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRET AZ, MİLLET GEÇİNEMİYOR"

Yozgat merkez Battal köyünde besicilik yapan Osman Tuncer de şunları söyledi:

"Yem maliyetleri pahalı. Yemin torbası 1000 lirayı geçmiş. Hayvancılık yaparsan para var. Köyde hayvancılık yapmazsan pancara fiyat vermiyorlar. Uğraşıyoruz biz de hayvancılıkla. Şu an için devlet kredi kullandırdığı için bu sene hayvanlarımız yavaş yavaş para etmeye başladı. Biz de az çok demedik. Hayvancılık yapıyoruz kendi imkanlarımızla. Ben kredi, destek almadım. Bunlar kendi hayvanlarım. Yavaş yavaş çoğalttım. 25 tane koyunla başladım. Bugün burada 200-220 tane koyunum var. Köyde hayvanlarla uğraşıyoruz, zaman geçiriyoruz. Şehirde hayat kalmamış. Asgari ücret az, millet geçinemiyor. Genelde şehir şehir diyorlar ama ben köyü seviyorum. Her zaman köyde de kalacağım ve bu hayvancılığı da sürdüreceğim."

Kaynak: ANKA