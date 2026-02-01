Haberler

Yozgat'ta 210 Gram Ekmeğe 2,5 Lira Zam Yapıldı

Güncelleme:
Yozgat'ta 210 gram ekmek fiyatı 12,5 liradan 15 liraya yükseldi. Fırıncılar, girdi maliyetlerindeki artışları gerekçe gösterdi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta 12,5 liradan satılan 210 gram ekmeğin fiyatı bugünden geçerli olmak üzere 15 liraya yükseltildi.

Yozgat'ta geçen yıl nisan ayında yapılan zam sonrasında girdi fiyatlarının arttığını belirten fırıncıların talep ettiği zam bugünden geçerli olmak üzere uygulamaya konuldu.

Fırın işletmesi sahipleri, geçen yıl ekmeğe zam yapıldığında 770 lira olan bir torba unun 1300 liraya yükseldiğini; elektrik, su, SSK, asgari ücretin artmasıyla birlikte girdilerin de arttığını ifade ettiler. Fırın işletmecilerinin zam talebi uygun bulunarak 210 gram ekmek 12,5 liradan 15 liraya, 15 lira olan pide ve yöresel parmak çörek ve simit fiyatı da 18 liraya çıkartıldı.

Yozgatlı fırın işletmesi sahibi Sait Kırdemir, "Geçen seneki un fiyatları bu sene gelen un fiyatları çok farklı oldu. Sadece unun zammını aldık. Geçen sene 770 liraya aldığımız un, bu sene 1.300 lira oldu. Elektrik, su, doğal gaz bayağı bir zamlandı. SSK, işçi, asgari ücret arttı. Yakıtlar arttı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
