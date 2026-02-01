Haberler

Yozgat'ta Kaya Tuzuna Talep Arttı

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki tuz mağarasından çıkarılan doğal kaya tuzu, artan talep karşısında önemli bir gıda maddesi haline geldi. Tuzcular Sokağı'ndaki Mustafa Uslu, kaya tuzunun sağlık faydalarına ve kullanım alanlarına dikkat çekti.

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçe sınırları içerisinde yer alan tuz mağarasından çıkan doğal kaya tuzu, değirmende kırılarak farklı amaçlarla kullanıma hazır hale getiriliyor. Yerköy ilçe merkezindeki Tuzcular Sokağı'nın ilk tuzcularından Mustafa Uslu, "Televizyonda çıkan Canan Karatay vasıtasıyla kaya tuzu tüketimi son yıllarda artmıştır" dedi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili Köyü ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçeleri arasında iki asırdan daha fazla bir süredir işletilen tuz havzasından çıkarılan tamamen doğal kaya tuzunun birçok faydası olduğu kaydedildi.

Sekili havzadan çıkartılan kaya tuzunda insan vücudunun ihtiyacı olan elementlerin bulunduğuna dikkat çekilerek, şifa kaynağı olarak kabul edilen kaya tuzuna olan talebinden her geçen gün arttığı belirtildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Tuzcular Sokağı'nda dededen kalma kaya tuzunu farklı boyutlarda değirmende çekip, kilosunu 20 liradan satan 72 yaşındaki Mustafa Uslu, kaya tuzunun genel olarak tereyağı, yaprak salamurası, turşu yapımında, salçada ve yemeklerde kullanıldığını söyledi. Mustafa Uslu, şöyle konuştu:

"1954 yılında dedem gelmiş, bu dükkanı açmış. Dükkan benden büyük. 70 yaşındayım, dükkan 72 yaşında. Dededen kalma meslek. Ticareti seviyorum. Ticaretle uğraşmak istedim. 1976'da askere gittim. 1978'den beri bu dükkanın başındayım. Sekili mağarasından, Sekili Tuz ocağından getiriyoruz. Tuz dağın altından, kapalı alan içinde çıkıyor. Aşağı yukarı 3-5 kilometre uzunluğu var. Yani bir Yerköy'ün ahalisini alacak şekilde mağara. Televizyonda çıkan Canan Karatay vasıtasıyla kaya tuzu tüketimi son yıllarda artmıştır. Araştırmacılar kaya tuzunun faydasını görmüşler. Organik tuz, bir işlem görmüyor. İçerisinde sodyum, klor, iyot yoktur. Organik tamamen. Bu meslek tükenmek üzere. Benden sonra bırakacağım bir çocuk falan yok. Çocuklarım kendileri iş seçti. Onlar da ticarete atıldı."

