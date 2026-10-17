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Yozgat'ta ceviz hasadı başladı, üretici fiyatların geçen yılla aynı olduğunu söyledi

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Yozgat'ta ceviz hasadı başladı, üretici fiyatların geçen yılla aynı olduğunu söyledi
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Yozgat'ta ceviz hasadı başladı, bu yıl üretimin bin tonun üzerine çıkması bekleniyor. Geçen yıl 600 ton civarında üretim yapılan kentte üretici Coşkun Koç, ceviz fiyatlarının geçen yılla aynı olduğunu belirterek 'Her şey pahalandı, bu cevizde artış yok' dedi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Üretimin bu yıl bin tonun üzerinde çıkması beklenen Yozgat'ta ceviz hasadı başladı. Üretici Coşkun Koç, ceviz fiyatlarının geçen yılla aynı olduğunu belirterek, "Her şey pahalandı, bu cevizde artış yok" dedi.

Yozgat'ta çiftçiler tarafından özellikle Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde Chandler gibi kapama ceviz bahçesi yatırımları son yıllarda arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, bin 517 dekar alanda yaklaşık 50 bin 750 adet ceviz ağacının bulunuyor. Bunlardan 7 bin ceviz ağacının tesis edilen bahçelerde meyveli, 18 bin 970'inin de bireysel olarak dikilen meyveli ceviz ağacı olduğu, geriye kalanın ise henüz meyve vermeyen ağaçlar olduğu belirtildi. Geçen yıl 600 ton civarında ceviz üretiminin gerçekleştirildiği Yozgat'ta bu yıl üretimin bin tonun üzerine çıkması bekleniyor.

Ceviz hasadına başlayan Yozgat Merkez Örencik köyü eski muhtarı Coşkun Koç yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Geçen sene hiç yoktu, bu sene Allah'a şükür iyi. Hasadımız çok güzel, bir sıkıntımız yok. İndirmeye başladık. Bundan sonra pazarlarda satıyoruz. Pazar ucuz. Pazarda 150, 100, 200'e kadar ceviz veriyoruz. Ucuz, çok ucuz gidiyor cevizler. Geçen sene de öbür sene de aynıydı. Bu sene de aynı. Hiçbir farkı yok. Her şey pahalandı, bu cevizde artış yok. Çok olduğundan onun için olmuyor. Markette 300-400 lira, bizde 150 lira. O kadar ucuz. Elimizden çıktı mı da yarın 300 liraya, 500 liraya alamayız. Şu an için 150-100 öyle gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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