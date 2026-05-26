Yozgat'ta Bayram Alışverişi Durgun Geçiyor: İnsanların Alım Gücü Yok

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta Kurban Bayramı öncesinde kurulan ve haftalardır açık olan tezgahlarda bayram alışverişi, önceki yıllara kıyasla oldukça durgun geçiyor. Geçmiş yıllarda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Sarraflar Caddesi'nde hem esnaf hem de yurttaşlar ekonomik sıkıntılardan yakındı. Emekli vatandaş Sadık Şimşek, "Eski tezgahlardan hiçbirisi yok. Bu durum hayat pahalılığına bağlı. İnsanların alım gücü kalmadı" dedi.

Yozgat'ta Kurban Bayramı öncesinde alışveriş için pazara çıkan yurttaşların önemli bir bölümü evlerine eli boş dönerken, ekonomik kriz nedeniyle hem vatandaşlar hem de esnaf geçim sıkıntısından dert yanıyor. Kentin en işlek noktalarından Meydan Yeri Sarraflar Caddesi ile Un Pazarı bölgesinde alışverişe çıkan yurttaşlar, çoğu zaman yalnızca fiyat sormakla yetiniyor.

Alışveriş yapmak üzere meydan yerinde gezinen emekli Sadık Şimşek, alışveriş yapamadığını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Emeklilerin ne durumda olduğu belli. İnsanların eski alım güçleri yok. Raflarda şeker fiyatı 175 liradan başlıyor. Bakıyorsun insanların elinde bir şey yok. Evine ekmek götüremeyen, kurbanlık alamayan insanlar var. O yüzden sadece görüntü var. Öncelerde Sarraflar Caddesi'ne tezgahlar kurulurdu, bakıyorum eski tezgahlardan hiçbirisi yok. Bu da hayat pahalılığına bağlanıyor. İnsanların alım gücü yok. Emekliye yüzde 20 veriyor, gelen zamlar yüzde 100."

Meydan yerinde 4 gün önce şeker tezgahı açan Orhan Dolangez ise şunları söyledi:

"İnsanlar genellikle geziyorlar, fiyat soruyorlar. Ekonomik şartlar çok elverişli olmadığı için geçen bayramlara göre daha düşük alışveriş söz konusu. Dördüncü günümüz, günlük ortalama 50 kiloya zor ulaşıyor. Önceki yıllarda 3-4 günde, 5 günde bir tonun üzerinde şeker satardık ama şimdi o rakamlara ulaşmamız çok zor. Hayat şartları her geçen gün zorlaştığı için insanlara bir şey demiyoruz. 20 bin lira emekli maaşı. Bu emekli maaşıyla insanlar baklava mı alsın, ceviz mi alsın, şeker mi alsın? Hangisini alacağını onlar da şaşırdılar. Hak veriyorum onlara da."

Kurban kesiminde kullanılan bıçak ve diğer malzemeleri satanlar ile bileyici tezgahlarının önü kalabalık olmasına rağmen, satışların oldukça düşük olduğu belirtildi. Bıçak bileyiciliği yapan esnaf Kenan Yıldız, "Daha yeni başladık. Eskisi gibi bir düzen yok. Milletin alım gücü yok, para yok. Kurban kesen de az. İnsanlar bıçak biletmeye geliyor ama 'paramız yok' diyor. Ben de 40 liraya biliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA