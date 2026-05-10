Yozgat'ta Arıcılar Verimli Bir Sezon Bekliyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta yağışlı geçen kış sezonunun ardından gelen baharla birlikte doğadaki bitki örtüsünün kendisini göstermeye başlaması sezon hazırlıklarını sürdüren arıcıları umutlandırdı. Geçen yıl kuraklığa bağlı olarak yeterli bal alamadıklarını, aynı zamanda arı ölümlerinin yaşandığını belirten arıcılar, bu yıl yağışlarla birlikte doğanın renklenmeye başladığını, bal üretiminin de fazla olmasını beklediklerini söylediler.

Yozgat'ta arıcılar yağışların ardından bahar aylarının daha güçlü ve verimli başladığına dikkati çekerek, hava sıcaklığının artmasının arıların bal üretimine olumlu yansımasını beklediklerini bildirdiler.

Yozgat merkez Bişek Köyü'nde babadan dededen kalma arıcılık faaliyetini sürdüren 44 yaşındaki Çelebi Çağlar, şöyle konuştu:

"Kendimi bildim bileli bu işin içerisindeyiz. Dededen daha öncesini zaten bilmeyiz biz. En az 50-60 yıllık mazisi var bizde. Daha da eskidir. Kara kovan olarak bu işleri yapıyorduk daha önce. Coğrafyamızda kekik, keten, kara meşe burada çok. Orman ürünleri çok. Birinci sınıf, kaliteli bir balımız oluyor. Girdi maliyetleri pahalı ama çok şükür satışlarımız da oluyor. Kaliteli balın da ona göre alıcısı var. Bilen biliyor balı, gelip alıyorlar. Aracıdan değil de arıcıdan almalarını tavsiye ederim. Sağlıklı yaşamak istiyorlarsa yerinden alsınlar veya tanıdığı, bildiği, güvendiği kişilerden alsınlar. Kaliteli balın şu anda kilosu bin liradan aşağı olmaz. Onun aşağısındaki olan kaliteden düşmüştür. Geçen sene 750-800 lira civarı veriyorduk."

"Bu sene çok verim alacağımızı umuyorum"

Aynı köyden Selami Karabulut da bu yılın verimli geçmesini beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Aşağı yukarı 15-20 yıldır bu işle uğraşıyorum. Sarıca diyorlar, eşek arısı; o çok ölümlere sebep oldu geçen yıl. Fakat bu sene inşallah öyle olmaz. Zaten o bir sene erkek oluyormuş bir sene dişi. Dişi olduğu sene çok arı ölümleri oluyor. Geçen sene dişi olduğu için bu sene erkek oluyor. Pek o kadar olmaz. Havalar çok soğuk gittiği için bitkiler henüz olmadı. Arı kovanlarının üzerine kat koyduk. Geçen sene havalar değişik geçti, Nisan'ın 16'sında arı oğul verdiydi. Sonradan sıcak doldu. Meyveler de yoktu geçen sene. Verim de iyi değildi. Bu sene çok verim alacağımızı umuyorum."

"3 kilo şekerden 1 kilo bal elde eder"

Sahte bal satışının kaliteli bal üretimine zarar verdiğine vurgu yapan Karabulut, şöyle dedi:

"Dışarıdan gelen misafir arkadaşlar var, gezgin arıcılar. Bir şey demiyorum da kaliteli üretsin onlar da gelsin. Bunda hiçbir problem yok. Ama 200 liraya bal veriyor adam. Boş çıta 65 lira. Komple şeker vermiş olsa arıya, 3 kilo şekerden 1 kilo bal elde eder. 3 kilo şeker yiyecek ki 1 kilo bal elde edecek. 9 kilo şeker 450 lira, sadece şeker vermiş olsa çıtanın maliyeti. Bu adam 200 liraya 250 liraya bal veriyor. Şeker verse dahi kurtarmıyor. Demek ki başka bir şeyler veriyor. Bunu vatandaşın bilmesi lazım. Yani nerede ucuz bir şey varsa onun da mutlaka bir şeyi vardır. Geçen sene 500 lira, 600 lira, 1500 liraya verdiğim de oldu hiç şekersiz balı. Şimdi bu şekilde balın kalitesini düşürüyorlar. Öbür taraftaki adam da satamıyor."

Kaynak: ANKA