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Köy köy gezip vatandaşları bilgilendiriyorlar

Köy köy gezip vatandaşları bilgilendiriyorlar
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yılgın köyünde çiftçilerle bir araya gelerek kahverengi kokarca ile mücadele, anız yangınlarının önlenmesi ve kırsal kalkınma yatırımları hakkında bilgilendirme yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretimi yakından ilgilendiren konularda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Yığılca ilçesine bağlı Yılgın köyünde, düzenlenen programda teknik personel, çiftçilerle buluştu. Toplantıda tarımsal üretimde önemli riskler arasında yer alan kahverengi kokarca ile mücadele, anız yangınlarının önlenmesi ve kırsal kalkınma yatırımları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Yetkililer, kahverengi kokarca zararlısıyla etkin mücadelenin verim kayıplarını önlemede büyük önem taşıdığına dikkat çekerken, anız yakmanın çevreye, toprağa ve tarımsal üretime verdiği zararlar konusunda da çiftçilere uyarılarda bulundu.

Programda ayrıca kırsal kalkınma destekleri ve yatırım fırsatları hakkında üreticiler bilgilendirilirken, çiftçilerin soruları da teknik personel tarafından yanıtlandı.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerle birebir iletişimi güçlendirmek amacıyla Cuma Buluşmaları kapsamında bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de farklı köylerde sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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