Yeşilay Iğdır Şubesi'nden Geleneksel Bisiklet Turu

Yeşilay Iğdır Şubesi'nden Geleneksel Bisiklet Turu
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Yeşilay Iğdır Şubesi tarafından düzenlenen 12. Geleneksel Bisiklet Turu, geniş katılımla gerçekleştirildi. 'Sağlığın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla yapılan etkinlik, sağlıklı yaşam bilincini artırmayı ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Yeşilay Iğdır Şubesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Geleneksel Bisiklet Turu, yoğun katılımla yapıldı. "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen etkinliğin, toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmayı ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

Her yaştan vatandaşın katıldığı bisiklet turunda, sporun ve doğanın iç içe olduğu keyifli anlar yaşandı. Etkinlik kapsamında yapılan çekilişle bisiklet ve çeşitli Yeşilay hediyeleri dağıtılarak katılımcılara sürprizler sunuldu.

Yeşilay Iğdır Şube Başkanı Adem Çakmak, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Toplumumuzun sağlıklı bir yaşam tarzına yönelmesini desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bağımlılıktan uzak, sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sunmaya kararlıyız. Bugün burada toplanan herkes sağlıklı yaşamın önemini bir kez daha vurguladı" dedi.

Etkinliğe katılanlar arasında, sağlıklı yaşam bilincine katkı sağlamak isteyen bir aile de yer aldı. Bisiklet turuna eşi ve üç çocuğuyla katılan bir kadın, bisiklet sürmenin sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Hep birlikte sağlıklı bir yaşamın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
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