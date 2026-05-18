Yeşil Artvin Derneği Başkanı Karahan'dan Ak Partili Çelik'e Yanıt: "Kafayı Madene Değil, Yaşamı Savunmaya Taktık"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in "Bazı kişiler madenle kafayı bozmuş" sözlerine ilişkin, "Biz aslında yaşam alanlarımızın yok olmasına karşı mücadele ediyoruz. Artvin çok özel ve korunması gereken bir coğrafya. Birilerinin ekonomik çıkarı uğruna bütün Artvin'i ve ülkenin doğal varlıklarını yok edemezsiniz" dedi.

Karahan, AK Partili Faruk Çelik'in, Artvin'de yapılması planlanan 400 yataklı devlet hastanesi projesi üzerinden başlayan madencilik tartışmalarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Çelik'in, "bazı kişilerin madenle kafayı bozduğunu" söyleyerek, "Gerekirse bir maden müzesi yapacağım, gidin ziyaret edin diyeceğim" ifadelerini kullanmasına ilişkin Karahan, şunları kaydetti:

"Biz aslında yaşam alanlarımızın yok olmasına karşı mücadele ediyoruz. Artvin'in çok özel bir coğrafya olduğunu, aynı şekilde ülkenin birçok bölgesinin de korunması gerektiğini savunuyoruz. Artvin'de sadece madencilik değil; HES projeleri, dere ıslahları, barajlar ve orman kesimleri gibi doğaya büyük zarar veren uygulamalar da yaşanıyor. Bu coğrafya artık bütün bunları kaldırabilecek durumda değil. Artvin hem ülkemiz hem de gelecek nesiller açısından korunması gereken çok kıymetli bir bölge. Bizim meselemiz herhangi bir konuya 'kafayı takmak' değil. Gerçekten büyük bir felaketin eşiğinde olduğumuzu düşünüyoruz ve bunu kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyoruz. Üstelik yalnızca kendi görüşlerimizle değil, uzmanların değerlendirmelerine dayanarak konuşuyoruz. Artık bazı gerçekleri görmek için uzman olmaya bile gerek yok. Bir derenin doldurulmasının doğaya vereceği zararı herkes anlayabilir."

"GELİN, VADİNİZDEKİ TAHRİBATI YERİNDE GÖRÜN"

Sayın Faruk Çelik, 'Arhavi'de maden olmaz ama Yusufeli'nde olabilir' demiş. Oysa Yusufeli Barajı'yla birlikte bölgenin verimli toprakları sular altında bırakıldı. Şimdi de Yusufeli'nin Kaçkarlar bölgesindeki eşsiz doğası madencilik faaliyetleriyle tehdit ediliyor. Kendi doğduğu vadinin HES projeleri nedeniyle nasıl bir tahribata uğradığını gelip yerinde görmesini isteriz. Geçen yıl Kaçkar Milli Parkı'nın yaklaşık bin 500 hektarlık alanı madencilik faaliyetleri için ihaleye açıldı. Bu yıl da Yaylalar Köyü'nde dört ayrı maden ihalesi yapıldı. Oysa Yaylalar Köyü, Artvin'in en fazla turist çeken ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerinden biri. Açılan davalarla bu süreç durdurulmaya çalışılıyor. Ancak görüyoruz ki bölgenin özel ekosistemi yeterince bilinmiyor. Kaçkarlar yalnızca Arhavi'nin değil, Artvin'in ve Çoruh Vadisi'nin de su kaynaklarını besliyor.

Birilerinin ekonomik çıkarı uğruna bütün Artvin'i ve ülkenin doğal varlıklarını yok edemezsiniz. Bu nedenle elimizden geldiğince kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ancak galiba önce Sayın Faruk Çelik'e bu coğrafyanın değerini anlatmamız gerekiyor. Faruk Çelik, Artvin kökenli olmasına rağmen ne yazık ki bu coğrafyaya aidiyet hissetmiyor. Kendisi, 'Ben Artvin milletvekiliyim ama Bursa'da oturuyorum' diyor. Hatta Çoruh'un sularını Bursa'ya taşıyabileceklerinden söz ediyor. Oysa bugün Türkiye'de ciddi bir su krizi yaşanıyor. Bu nedenle Artvin coğrafyası çok büyük önem taşıyor. Susuz kalmak istemiyoruz. Sayın Çelik'in önce bu coğrafyanın değerini öğrenmesi gerekiyor. Ayrıca İbrahim Gündüz'ün yazdığı Çöpler Faciası adlı kitabı okumasını tavsiye ederim. Kitapta Türkiye'de madenciliğin geldiği nokta ve yarattığı sonuçlar çok açık biçimde anlatılıyor."

