Yozgat'ta Emekli Öğretmen Hobi Olarak Başladığı Horoz Yetiştiriciliğini Gelir Kapısına Dönüştürdü

Güncelleme:
76 yaşındaki emekli öğretmen Bekir Karakoç, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hobi olarak başladığı horoz yetiştiriciliğinde yoğun talep karşısında üretim yapmaya başladı. 850 horozu ile kısa sürede tamamını satmayı planlıyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray Köyünde 12 yıl önce kurduğu çiftlikte hobi amaçlı başlayıp, gelen yoğun talep üzerine 3 yıl önce horoz yetiştiriciliğine başlayan 76 yaşındaki emekli öğretmen, taleplere yetişmeye çalışıyor. Yaklaşık 200 bin lira harcayarak yetiştirdiği horozun iki çiftini bin liraya satacağını belirten Bekir Karakoç, 850 adet horozun bir ay gibi bir süre içerisinde tükeneceğini bildirdi.

Yozgat'ta yaklaşık 30 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Bekir Karakoç, şehir hayatından uzaklaşıp, doğal ortamda yaşamını sürdürmeye başladı. Çiftliğinde meyve, üzüm yetiştirerek zaman geçiren Bekir Karakoç, hobi amaçlı beslemeye başladığı etlik horozları görüp, tadını beğenenler tarafından ederi karşılığında talepte bulunulması üzerine 3 yıl önce etlik horoz yetiştiriciliğine başladı, yetiştirdiği horozları satarak aile bütçesine katkı sağlamaya başladı. Çiftlikte bu yıl 850 etlik horozun bulunduğunu bildiren Karakoç, bugüne kadar 200 bin lira civarında bir harcama yaptığını, bundan sonra 50 bin lira civarında daha harcama yapabileceğini kaydetti.

" Bir aya kalmaz tamamı biter bunların"

Bekir Karakoç, etlik horozlara talebin fazla olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu tavuk işi bizim arzu ettiğimiz bir şeydi. İsteyerek yaptık biz bunu. İstedik ki organik olarak tasarlayalım, düşünelim, yapalım dedik. Biz bunu bir günlükken Bursa'dan bunun pazarlamasını yapan firmalardan aldık. Burada dikkat ederseniz hepsi horoz. Tavukları yumurta tavuk yapan kurumlardan, horozları da etlik yetiştiren yerden veriyorlar. Aşağı yukarı şu ana kesime geldi. 200 bin lira civarında bir maliyeti var. Toplam sayısı 850. Biz bunların çiftini bin lira civarında temizleyip hazır halde tertemiz vatandaşlara pazarlamayı düşünüyoruz. 3 yıldır devam ediyoruz. Talep iyi. Bir aya kalmaz tamamı biter bunların. Bir aylık bir süresi var aşağı yukarı. O zamana biter. Bunun bir özelliği de havaların soğuması lazım. Hava soğuduktan sonra kışa hazırlık için kendilerinin yağlanma bölümüne giriyorlar. Yağlanma bölümüne girdiği zaman etin lezzeti daha iyi artıyor. Onun için bu zamana kadar biraz bekledik."

Kaynak: ANKA / Yerel
500
