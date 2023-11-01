Gaziosmanpaşa Belediyesi "yerinde kentsel dönüşüm" çalışmalarını sürdürüyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, "yerinde kentsel dönüşüm" projesi kapsamında 7 bin 684 konutun inşasını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılında Gaziosmanpaşa'da başlattığı "Türkiye'nin Büyük Dönüşüm Hareketi"nin hızla sürdüğü, dönüşüm konutlarının yapımı etaplar halinde devam ettiği belirtildi.

Olası Marmara Depremi öncesi, ömrünü tamamlayan ve afet riski taşıyan binaların yerine depreme dayanıklı, güvenli ve modern yaşam alanlarının oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın ekibiyle sık sık şantiyeleri ziyaret ederek, projelerin her aşamasını yakından takip ettiği aktarıldı.

Kentsel dönüşüm kapsamında ilçede ilk etapta 7 bin 684 konutun inşasının tamamlandığı bildirilen açıklamada, yapımı devam eden 2 bin 675 konutla 2024 yılında 10 bin 359 konutun hak sahipleriyle buluşacağı ifade edildi.

Açıklamada, konut üretilen bölgelere okul, cami, otopark, kültür merkezi, spor ve sanat binaları, yeşil alanlar, yeni bağlantı yolları, altyapı çalışmaları ve sosyal donatılar inşa edildiği, kentsel dönüşümle ilçeye 11 bin 445 araçlık otopark, 2 cami, 2 okul, 1 spor salonu ve 139 bin 733 metrekare yeni yeşil alan kazandırıldığı kaydedildi.