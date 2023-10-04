Yenişehir Belediyesinden huzurevi sakinlerine özel etkinlik

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, gönüllü vatandaşlarla birlikte Dünya Yaşlılar Günü çerçevesinde Mersin Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevini ziyaret ederek, yaş almış vatandaşlara yönelik müzik dinletisi yapıldı, atölye...

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, gönüllü vatandaşlarla birlikte Dünya Yaşlılar Günü çerçevesinde Mersin Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevini ziyaret ederek, yaş almış vatandaşlara yönelik müzik dinletisi yapıldı, atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Yenişehir Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlı bireylere toplumun değerli bir parçası olduklarını hatırlatmak ve onlara emeklerinden dolayı minnettarlık sunmak amacıyla Mersin Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevinde özel bir etkinlik programı hazırladı. Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ile gönüllü vatandaşlar huzurevi sakinleriyle buluştu, renkli etkinliklerle dolu dolu bir gün geçirdi. Mersin Yardım ve İyilik Vakıf Huzurevi Müdürü Canan Kubat, "Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e bu özel günde bizleri unutmadığı için çok teşekkür ederim. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü gelip burada sanat atölyesi ve müzik dinletisi düzenleyerek yaşlılarımızla bir araya geldiler. Güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yenişehir belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Şehitoğlu ise "Huzurevindeki sakinlerimizle bir araya gelmek, gerek müzikle ve gerek sanatla yanlarında olalım, sıkıntılarına, mutluluklarına ortak olalım istedik. Gençlik varsa yaşlılık da olacak. Daima onların yanındayız" dedi. - MERSİN