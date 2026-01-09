Haberler

Bilecik'te 2026 yılı su bedelleri toplantısı gerçekleştirildi

Güncelleme:
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, 2026 yılı su bedelleri ve hizmet sürecine ilişkin düzenlenen toplantıda muhtarların önerileri paylaşıldı. Kuraklık ve su kaynaklarının korunması gibi konular gündeme geldi.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde 2026 yılı su bedelleri ve hizmet sürecine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yenipazar ilçesinde Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar'ın katılımıyla, İl Özel İdare Su ve Kanal Hizmetleri yetkilileri ile mahalle ve köy muhtarlarının bir araya geldiği toplantı düzenlendi. Toplantıda 2026 yılı su bedelleri, hizmet sürecinde yaşanan hususlar ve muhtarlardan gelen talep ve öneriler ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, vatandaşların beklentileri ve ödeme gücü göz önünde bulundurularak değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca son yıllarda etkisini daha fazla hissettiren kuraklık, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı konuları da gündeme geldi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve ödeme koşullarını dikkate alarak su hizmetlerini en sağlıklı şekilde yürütmeyi hedefliyoruz. Kuraklık gerçeğini göz önünde bulundurarak su kaynaklarımızı sürdürülebilir biçimde kullanmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Toplantı, muhtarların talep ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
