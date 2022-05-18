Yenimahalle Belediyesi Gençlik Festivali'nde 3 Turnuva Birden Yapıldı - Haberler

YENİMAHALLE, ANKARA (ANKA) -

Yenimahalle Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlendiği "Yenimahalle Gençlik Festivali", masa tenisi, okçuluk ve dart turnuvası ile devam etti. Ragıp Tüzün Parkı'nda yapılan müsabakalara ilçe sakinleri de yoğun ilgi gösterdi.

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nde eğitim alan 5-15 yaş arası sporcular ile ilçe okullarından öğrencilerin katıldığı turnuvalarda heyecan dolu dakikalar yaşandı.

150'ye yakın öğrencinin katıldığı Yenimahalle Gençlik Festivali Masa Tenisi, Okçuluk ve Dart Turnuvası'nda Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran sporcuları yalnız bırakmadı. Katılımcıların kıyasıya mücadelesine sahne olan turnuvanın sonunda dostluk kazandı ve müsabakalara katılan tüm sporculara madalya verildi.

FESTİVAL GAZAPİZM KONSERİ İLE SON BULACAK

Genç yaşlı demeden tüm vatandaşlara sporla dolu bir hafta yaşatan Yenimahalle Gençlik Festivali programı, Muaythaı ve Futbol turnuvaları, Zumba Şenliği, Bisiklet Turu ile devam edecek.

Yenimahalle Gençlik Festivali, 22 Mayıs Pazar günü Batıkent Vedat Dalokay Parkı'nda saat 19.30'da düzenlenecek Gazapizm konseri ile son bulacak.