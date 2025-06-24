Yenibaşak Köyü'nde Su Sorunu Güneş Enerjisi ile Çözüldü

Yenibaşak Köyü'nde Su Sorunu Güneş Enerjisi ile Çözüldü
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Bingöl'ün Yenibaşak köyünde yıllardır süregelen su sorunu, kurulan güneş enerjisi sistemi ile çözüme kavuştu. Köy muhtarının girişimleriyle hayata geçirilen projeyle, köy halkı temiz suya kesintisiz erişim sağladı.

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyünde yıllardır yaşanan su sorunu, kurulan güneş enerjisi sistemi sayesinde çözüme kavuştu.

Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyünde, neredeyse bir asırdır su sorunu köy sakinlerini bezdirme noktasına getirdi. Yaklaşık 7 yıl önce köyde yapılan sondaj çalışmalarıyla döşenen borular, altyapı eksikliği nedeniyle uzun süre atıl durumda kalmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen yeni bir girişimle bu altyapı yeniden değerlendirildi. Köy muhtarı Zeynel Oya'nın girişimleri ve Muhammet Oya'nın destekleriyle sondaj sistemine güneş panelleri kuruldu. Güneş enerjisiyle çalışan sistem sayesinde, yıllardır suya erişim sıkıntısı yaşayan köy halkı temiz suya kesintisiz kavuştu.

Hayırsever Muhammed Oya, "Bu köyde doğdum, büyüdüm. Köyümüzün asırlardır süregelen içme suyu sorununu, Yenibaşak köyü muhtarımız Zeynel Oya'nın öncülüğünde, bizlerin de naçizane destekleriyle çözüme kavuşturuyoruz. 11 kW gücündeki GES sistemimiz köyümüze hayırlı olsun" dedi.

Köy sakinlerinden Emine Köse ise "Köyümüzde çok büyük su sıkıntısı vardı. Allah sebep olanlardan razı olsun. Güneş panelleri sayesinde suyumuza kavuştuk" diye konuştu.

Muhtar Zeynel Oya da "Yıllardır süren bir problemi, doğayla dost bir çözümle ortadan kaldırdık. Emeği geçen herkese köyüm adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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