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Yeni Yıl Tatilinde Ilgaz Dağı'na Kayak Akını

Yeni Yıl Tatilinde Ilgaz Dağı'na Kayak Akını
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Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, yeni yıl tatilinde vatandaşların ilgisini çekti. Ankara, İstanbul gibi illerden gelen tatilciler, kayak yapmanın ve eğlencenin tadını çıkarıyor.

Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, yeni yıl tatilinde vatandaşların akınına uğradı.

Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'ndaki kayak tesislerinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Yeni yıl tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinin yolunu tuttu. Başta Ankara olmak üzere İstanbul, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum ve Amasya'dan gelen kayak tutkunları, Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar kayak yaparken, çocuklar ve aileleri kızak pistlerinde doyasıya eğlendi. Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yer alan oteller de tam kapasite hizmet veriyor.

Ilgaz Dağı'na kayak yapmak için gelen vatandaşlar, güneşli havada doyasıya eğlendi. Ilgaz Dağı'nı çok beğendiklerini söyleyen vatandaşlar, sonraki tatillerde de gelmeyi düşündüklerini ifade ettiler. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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