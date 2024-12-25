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Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Kronik Hastalıkların Takibi Kolaylaşıyor

Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Kronik Hastalıkların Takibi Kolaylaşıyor
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Köşk Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Aile Hekimi Dr. Necmi Çokağır, yeni aile hekimliği yönetmeliğinin kronik hastalık tarama ve izleme süreçlerine büyük katkı sağladığını belirtti. Erken teşhis ile hayat kurtaran uygulamaların önemine vurgu yaptı.

Köşk Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Necmi Çokağır, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren yeni aile hekimliği yönetmeliğin özellikle kronik hastalık tarama ve izlemleriyle, akılcı ilaç kullanımına yönelik düzenlemeler içerdiğini belirterek hem vatandaşlar hem de aile hekimleri için büyük fayda sağladığını ifade etti.

Kronik hastalık takibinin birinci basamak sağlık kuruluşlarında koruyucu hekimlik açısından olması gerektiğini erken teşhisle hayatı kurtulan iki hastasından örnekler vererek anlatan Dr. Necmi Çokağır, "Bu yeni uygulama yönetimlerindeki Hastalık Yönetim Platformu (HYP) ile ilgili bir iki deneyim var. Daha önceden hastalara ilaç yazdırmaya geldiğinde ilaçlarını yazıp gönderiyorduk. Fakat yeni sistemde hastaların tahlillerinin yapılması, boy-kilo ölçümü vesaire yapılması gerekliliğinden dolayı biraz daha zaman ayırmamız gerektiğini, hasta sayımız da düştüğü için buna da zaman olduğundan dolayı HYP yaptık. Birkaç senedir gelmeyen iki hastamı tespit ettim. Bunlar eşleri gelip ilaçlarını yazdıran insanlardı. Tahlil olmadan ilaç yazmayacağımızı, hemogram dediğimiz tahlili yapmadan antibiyotik yazamayacağımızı veya böbrek fonksiyonlarına bakılmadan gereksiz ağrı kesici kullanmamaları gerektiğini, vitaminlere bakılmadan mide koruyucu adı altında ilaçların yazılamayacağını güzelce anlattım. Daha sonra bir gün sonra tahlile geldiler. Ne yazık ki tahlillerde bir hastamızda beyaz kürenin 45.000 üzerinde olduğunu gördük. Bunu ikinci basamağa Kronik Miyeloid Lösemi (KML) tanısıyla yolladık. Erken teşhis ile şu anda tedavi olmaya başladığını öğrendik. Diğer hastamızı da trombositoz tespit ettik. Onu da ikinci basamağa gönderdik. Orada bizim için HYP'nin bir artısı, olduğunu gördük. Daha bugün bir hastamı tahlil için çağırıp tahlil sonuçlarına baktığımda Hemoglobin A1C diye dediğimiz değerin normalin iki katına çıktığını tespit ettik ve sağlık kuruluşuna yönlendirmesini yaptık" şeklinde konuştu.

Toplumumuzda aslında bilinmeyen tansiyon, şeker hastalığı böbrek fonksiyon bozukluğu çok fazla olduğunu belirten ve bu hastalıkların tanısında HYP'nin büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Dr. Necmi Çokağır, "İlerleyen süreçlerde daha da iyi olacağını düşünüyorum. HYP'nin ben artısını gördüm. Ben emekliliği gelmiş bir hekimim bugün hekimim ama yarınlarda halk olacağım. Benim içinde iyi olacak ailelerimiz içinde iyi olacak memleketimiz içinde iyi olacak diye düşünüyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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