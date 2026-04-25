Yemin ederek görevlerine başladılar

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 18 sözleşmeli personel, düzenlenen resmi törenle yemin ederek devlet memurluğu görevine başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Personel Şube Müdürü ve kurum personeli katıldı. Törende, kadroya geçerek asli devlet memurluğuna atanan personel, kamu görevini sadakatle yerine getireceklerine dair yemin etti. Gerçekleştirilen yemin töreniyle birlikte yeni görevlerine ilk adımı atan personelin, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor. Yetkililer, kadroya geçen personeli tebrik ederek yeni görevlerinin kendileri, aileleri ve kurum açısından hayırlı olmasını temenni etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı