Ustasından yazlık ayakkabı önerisi

Kayseri'de ayakkabı tamirciliği yapan usta, havaların ısınmasıyla birlikte yazlık ayakkabı alacak vatandaşlara önerilerde bulundu.

Kayseri'de 30 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Uzboyalı, havaların ısınmasıyla beraber yazlık ayakkabı alacak vatandaşlara önerilerde bulundu. Vatandaşların ucuz diye aldıkları yazlık ayakkabıların ayakta yanma ve şişme oluşturduğunu söyleyen Uzbolayı, orijinal deri ve deri ürünlerden yapılan ayakkabıların alınmasını tavsiye etti. Saat 16.00 ve 18.00 arasında ayakların en şiş olduğu vakitte alınan ayakkabının daha rahat olduğunu dile getiren Uzbolayı, "Suni ve yapay deriler piyasaya çıktığından dolayı, insanların yazlık ayakkabı diye aldıkları ucuz ayakkabılar yapay deriden üretildiği için ayaklarda şişme ve yanma yapıyor. Bunun için vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar orijinal deri ve deri ürünlerinden yapılmış ayakkabıları tavsiye ederim. Yazlık ayakkabı alırken, ilk giydiklerinde ayakkabının rahat olanını almalarını tavsiye ederim. İnsan vücudundaki bütün sıvılar, yürüyüş yaparken veya otururken fark etmeksizin saat 16.00 ile 18.00 arasında ayaklara iniyor ve ayaklar şişiyor. Vatandaşlarımız öğlen veya belirli saatlerde ayakkabı alıyorlar. Almış oldukları ayakkabılar zaman içerisinde ayaklarını sıkıyor ve şişiriyor. Böylece ayakkabılara kabahat buluyorlar ve 'Ayakkabı ayağıma vuruyor' diyorlar. Yazlık ayakkabı alırken verebileceğim en güzel tavsiye, saat 16.00 ile 18.00 arasında, ayağın en şişkin olduğu saatlerde alınan ayakkabıların daha rahat olacağıdır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı