Yayla yolunda zorlu göçler başladı

Artvin'de besiciler, yayla göçlerine başlarken karayollarında yoğun trafikten dolayı zorluklar yaşıyor. Çetin Üçüncü, 500 küçükbaş hayvanıyla göç ederken hem hayvanlarına hem de araç trafiğine dikkat etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yaklaşan Mayıs ayı birlikte yayla yolcusu besiciler, göç yolları üzerinde bulunan karayollarında sürüleri ile görülmeye başlandı.

Artvin'de havaların ısınmasıyla birlikte yayla göçleri başlarken, besicilerin karayolunda verdiği zorlu yolculuk görüntülendi. Yaylalara ulaşmak için kilometrelerce yol kat eden sürüler, zaman zaman karayollarında gözleniyor.

Karayollarında yoğun araç trafiğiyle karşı karşıya kalan sürüler, hem sürücülere hem de besicilere zor anlar yaşatıyor.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 500 küçükbaş hayvanıyla yaylaya göç eden Çetin Üçüncü, yaptığı açıklamada "Göç sezonu başladı. Karayolunda hem hayvanlarımızla ilgileniyoruz hem de araç trafiğiyle uğraşıyoruz. Zorlu serüven başladı" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

500

