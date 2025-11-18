Yatağan'da Organik Karpuz Satışı Devam Ediyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde havaların sıcak gitmesi ile uzayan hasat sonrası, karpuz tezgahlarda satılmaya devam ediyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, yörede "Nebiköylü Bayram" olarak bilinen çiftçi Bayram Girgin, tamamen organik yöntemlerle yetiştirdiği yerli karpuzlarını Kasım ayının ortasına gelmesine rağmen satışa sunmaya devam ediyor. Her yıl karpuz satarak geçimini sağlayan Girgin, bu sezon hava şartlarının elverişli gitmesiyle hasadın uzun sürdüğünü ifade etti.

Organik üretime özellikle önem verdiğini belirten Girgin, "Karpuzlarımızda hiçbir kimyasal yok. Tamamen doğal yöntemlerle yetiştiriyoruz. Her sene bu işi yapıyorum, Allah bereket versin bu yıl da müşterinin ilgisi güzel. Neredeyse Aralık ayına yaklaştık ama satışlarımız devam ediyor" dedi. - MUĞLA