Yatağan'da hasat şenliğine yoğun katılım

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Kafaca Kaplancık Mahallesi'nde düzenlenen arpa ve buğday hasadı şenliği, geniş katılımla gerçekleştirildi. Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan'ın da katıldığı etkinlikte, üreticilerle bir araya gelinerek bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu.

Döver biçerlerle gerçekleştirilen hasat programına ilçe kurum ve daire amirleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında yapılan dua sonrasında üretimin ve emeğin karşılığını bulması için temennilerde bulunuldu. Hasat şenliğinin ardından mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Turgay İlhan, mahalle sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden İlhan, kamu hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tarımın bölge ekonomisindeki önemine dikkat çekilen program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı