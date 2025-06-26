Yanlış Elektrik Faturası Coşkusu: Çiftçi Hayatı Karardı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2010 yılında 2 bin dönüm arazide pancar ekimi yapan çiftçiye gelen 1 milyon 852 bin TL'lik yanlış elektrik faturasının ardından çiftçinin hayatını karardığını, pancar ekimi yapamadığı içinde Kayseri Şeker tarafından 50 bin TL'lik avansa haciz konulduğunu söyleyerek, "Bu iki kurumun pisliğini Kayseri'nin ağabeyleri olduğunu iddia edenler temizleyecek mi?" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; Kayseri Şeker Fabrikası'nın önünde basın açıklama yaparak, yanlış fatura kesildikten sonra bir çiftçinin başına gelenleri anlattı. Basın açıklaması öncesinde Kayseri Şeker Fabrikası lehine toplanan bir grup vatandaş, açıklamaya tepki gösterdi. Fabrikaya ait itfaiye aracı fabrikanın girişine konulurken, kim olduğu belli olmayan kişilerde basın açıklamasına müdahale etmek istedi. Yaklaşık 10 kişilik grup polisin müdahalesi ile basın açıklamasının yapılacağı yerden uzaklaştırıldı.

"Hem yalan söylüyorlar hem de telefona bakmıyorlar"

Olay anlatan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Kayseri'nin iki büyük kuruluşu Kayseri Şeker Fabrikası ile Kayseri ve Civarı Elektrik Kurumu'nun bir çiftçinin, bir ailenin hayatını nasıl kararttığının hikayesini anlatacağım. Bundan tam 15 sene önce 2010 yılında elektrik kurumu 2 bin dönüm arazide kotasını alıp mütemadiyen bu işi yapan çiftçiye fatura gönderiyor. Çiftçi de faturayı eline alınca 'Bu kadar elektriği Yeşilhisar bile kullanamaz' deyip yanlışlığı düzeltmek istiyor ama dinlemiyorlar. Bir süre sonra elektriği kesiliyor ve pancarını sulayamadığı için 2 bin dönüm arazide ki pancar kuruyor. Vatandaş batıyor ve borçlanıyor. Elektriği kesildikten ve battıktan sonra o zamanki Enerji Bakanı Taner Yıldız'a ulaşıyor. Taner bey yanına çağırıyor ve faturaya bakar bakmaz 'burada bir yanlışlık var, kontrol edin" diyor. Daha sonra elektrik kurumunun bilirkişi adresine Amerika'daki adresini veren yetkilisi çiftçiyi çağırıyor. O dönemde çiftçiye gelen fatura 5 milyon 200 bin kilovat elektrik tükettiği iddiasıyla 1 milyon 852 bin TL. Ertesi gün çiftçi gidiyor ve Amerika'da adresi bulunan kişi 'bir yanlışlık olmuş" deyip faturayı yırtıyor ve düzelttiklerini, böyle bir borcu olmadığını söylüyor. Vatandaşın bir mağduriyeti var. Bu adam bugüne kadar bu işi yapacaktı ama bir kutu çikolata ile kurumdan uğurlanıyor. Çiftçi onu çöpe atıyor. Kayseri Şeker'de 2 bin dönüm için çiftçiye avans veriyor. O avansı da çiftçi pancarı kuruduğu için ödeyemedi. İşe girdi ve 11 yıldır asgari ücret ile çalışıyor. Bu çiftçinin maaşı üzerine Kayseri Şeker'in 11 yıldır haczi var. Ana parayı almış, 3 katta faizi almış ama 6 kat daha faizi alacağım diyor. Normalde çiftçilerinin faiz borcunu silen fabrika bu çiftçinin borcunu silmiyor. Çiftçi bunalmış ve kapısına alacaklılar geliyor. çalıştığı fabrikasına gidiyor ve "bugüne kadar çalıştığım tazminatımı verir misiniz" diye soruyor. Fabrika yetkilileri, tazminatını vereceklerini ama çalışmaya devam edeceğini söylüyorlar. O kişi borçlarını dağıtsın ama maaştaki haciz devam etsin diye Kayseri Şeker Fabrikasını aradım. Burada Kazım diye bir yetkili bana döndü ve feragat dilekçesini fabrikaya vereceklerini söyledi. Tazminatı işçinin alacağını, kendilerinin maaş haczine devam edeceğini söyledi. Haftaya yaparız, seçimden sonra yaparız, bayram geçsin, bayramdan sonra yapalım diye bana sürekli yalan söylediler. Biz verilen söze güvenerek fabrikaya çıkışını verdiriyoruz ve çiftçinin tazminatı şeker fabrikasına yatırılıyor. "Yatsa bile parayı göndeririz" diyen kişi telefonlarıma bakmıyor ve bir kadın arayarak "bunu yapamayız" diyor. Hem hukuken mümkün değil diye yalan söylüyor hem de kişi telefona çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu iki kurumun pisliğini Kayseri'nin ağabeyleri olduğunu iddia edenler temizleyecek mi?" diyen Şahin; "Kayseri'ye mal olmuş iki büyük kurum bir aileyi perişan ediyor. Hiç kimse bu adamın derdine derman olmuyor. Bir aileyi perişan ettiler. Kayseri'de güçlenen, menfaatçi ve Kayseri'nin ağabeyleri olduğunu iddia edenlere sesleniyorum. Bu iki kurumun pisliğini Kayseri'nin ağabeyleri olduğunu iddia edenler temizleyecek mi? Biz basın açıklaması yapmayalım diye araçlar getirerek tabelayı kapatmaya çalışıyorlar. Pisliğini kapatın, tabelayı neden kapatıyoruz. Kayseri bunların pisliğini temizleyecek. O şeker zehir olmayacak" dedi. - KAYSERİ