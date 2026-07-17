Diyarbakır'da biçerdöveri yanan Yozgatlı vatandaşa köylülerden destek: Biçerdöverin borcu için 800 bin lira topladılar

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde önceki gün ekin biçen biçerdöver, alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yozgat'tan gelen işçinin büyük üzüntü duyduğunu gören köylüler, imece usulüyle topladıkları 800 bin lirayı biçerdöverin sahibine teslim etti.

Yozgat'tan Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Han köyüne giden Fikret Bolat'ın biçerdöveri ekin biçtiği sırada alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülen yangında biçerdöverden geriye sadece demir yığını kaldı. Bolat'ın üzülüp ağladığını gören Han köyü sakinleri, civardaki Bereketli ve Ahmetli köylerine de haber vererek, dayanışma örneği sergiledi. Üç köyde toplanan 800 bin lirayı aşkın para, biçerdöveri yanan Bolat'a teslim edildi. Köylülerin imece usulü yardım toplaması takdirle karşılandı.

Han köyü sakinlerinden Mehmet Yel, "Biçerin yandığı gün ben burada değildim, sonradan öğrendim. Geldim, biçercinin halini gördüm perişandı. Benden önce arkadaşlar yardım etmişti. Baktım bir köşede oturmuş ağlıyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Ellerinden geliyorsa burada yapılan gibi Yozgat halkı da ona yardım edebilirse çok güzel olur. Bana biçeri 60 bin euroya aldığını, 15 bin eurosunu ödediğini söylemişti. Biz 800 bin lira topladık" dedi.

Hacı Hıdır Dolu ise, "Bizim köyde herkesten Allah razı olsun yangına koştuk, maalesef söndüremedik. Elimizden geleni biz yaptık. Parayı topladık. Bayanlarımız çeyrek altın verdi" diye konuştu.

Ali Kaya Talay da, "Bu biçer benim yanıma geldi çalıştı, sonra sıcaktan ateş aldı. Kahveye geldi, insanlarımız kahvenin önünde para topladı. Çevre köylere de gittik. Onlar da bize gönderdi. 800 bin lirayı aşkın para verdik ve yolcu ettik gitti" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı