Yakup Gezen'in Oğlu Yusuf İslam Gezer İçin Taziye Mesajı

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Naci Altay, dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden, oda üyesi Yakup Gezen'in oğlu Yusuf İslam Gezer için bir taziye mesajı yayımladı.

Altay, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bir babanın en kıymetlisi, bir annenin göz bebeği, hepimizin evladı Yusuf İslam'ımızı elim bir kazada kaybettik. Kelimeler bu acıyı tarif etmeye yetmiyor. Henüz hayatının baharında, tertemiz kalbiyle aramızdan ayrılan Yusuf İslam kardeşimize Allah'tan rahmet, başta acılı babası Yakup Gezen ve ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Bu koca yürekli esnaf camiasının başı sağ olsun." - ERZURUM