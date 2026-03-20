Bursa'da bayramın adresi AVM'ler oldu

Ramazan Bayramı'nda etkili olan yağışlı hava, Bursalı vatandaşların bayram ziyaretleri sonrası alışveriş merkezlerine yönelmesine neden oldu. Özellikle bayram harçlıklarını değerlendirmek isteyen çocuklar ve gençler AVM'lerde yoğunluk oluştururken, ailelerin de vakit geçirmek için kapalı alanları tercih ettiği görüldü.

Bayramın ilk gününde hava şartlarının yağışlı olması nedeniyle park ve açık alanlar yerine alışveriş merkezleri dolup taştı. AVM'lerde bulunan oyun parklarında uzun kuyruklar oluşurken, çocukların bayram harçlıklarıyla oyun alanlarına yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Öte yandan yemek katlarında da ciddi bir yoğunluk yaşandı. Aileleriyle birlikte bayram yemeğini dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle restoranlarda boş masa bulmakta zaman zaman zorluk yaşandı. Özellikle fast food ve kafe bölümlerinde doluluk oranının gün boyu yüksek olduğu dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı