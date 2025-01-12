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Yaban Domuzları Çiftçilerin Kâbusu Oldu

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yaklaşık 25 yaban domuzundan oluşan sürüler, ekili alanlara zarar vererek çiftçileri endişelendiriyor. Tarıma zarar veren bu durum, Malatya Doğanşehir Domuz Timi tarafından yakından izleniyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yaklaşık 25 yaban domuzundan oluşan sürüsü, ekili alanlara zarar vererek çiftçilerin kabusu oldu. Domuz sürülerinin tarlalarda oluşturduğu tahribat, bölgedeki çiftçileri endişelendiriyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, ekili alanlara zarar veren yaban domuzları, çiftçilerin korkulu rüyası haline geldi. Karaterzi ve Yuvalı Mahallesi'ndeki arazilerde, yaklaşık 25 yaban domuzundan oluşan sürü, yiyecek ararken tarlalarda büyük tahribata yol açıyor.

Çiftçiler, bu domuz sürülerinin ekili alanları tahrip etmesinden endişe ederken, bu soruna çözüm arayışları devam ediyor. Yaban domuzlarının tarıma zarar veren hareketleri, Malatya Doğanşehir Domuz Timi tarafından yakından izleniyor.

Ekibin dron kullanarak havadan görüntülediği sürüler, bölgedeki zararları daha da görünür kılarken, çiftçilerin zararı en aza indirmek için yeni önlemler talep ettikleri belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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