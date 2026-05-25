Haberler

VEDAŞ, bayram hazırlığını tamamladı

VEDAŞ, bayram hazırlığını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VEDAŞ, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Kurban Bayramı boyunca enerji arzında aksama yaşanmaması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Genel Müdür Salim Mantarcı, ekiplerin 7/24 sahada olacağını ve planlı kesintilere ara verileceğini açıkladı.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ); Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde Kurban Bayramı boyunca enerji arzında aksama yaşanmaması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Açıklamalarda bulunan VEDAŞ Genel Müdürü Salim Mantarcı, tüketicilerin bayramı sorunsuz geçirebilmesi için gerekli tüm planlamaların yapıldığını belirterek, enerji arzının kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bayram boyunca da sahada olacaklarını ifade etti. Mantarcı, "Bayram süresince vatandaşlarımızın enerjiye kesintisiz erişimini sağlamak için ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz. Şebekemizi dijital ortamda yönettiğimiz merkezlerde görev yapan çalışanlarımız, muhtemel arızalara müdahale edecek saha ekiplerimiz ve tüketici taleplerini karşılayan çağrı merkezi müşteri temsilcilerimiz, bayram boyunca 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek. Ayrıca, şebekemizi güçlendiren çalışmalarımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz planlı elektrik kesintilerine de bu süre içerisinde ara vereceğiz. Bu vesileyle tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...

Trump bölge ülkelerine resti çekti! İsrail için yaptığına bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sürerken ülkede yankı uyandıran ölüm
Gümüşhane'de 19 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

Daha 19 yaşındaydı! Genç kızın kahreden ölümü
KAP bildirimi yapıldı! Galatasaray yönetiminde istifa

Galatasaray yönetiminde istifa
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu

Daha gitmeden Real Madrid'i karıştırdı bile
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

Bir devir resmen sona erdi!