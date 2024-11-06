Üye Girişi
Haberler

Varto'dan Batıya Kışlık Erzak Sevkiyatı Başladı

Varto'dan Batıya Kışlık Erzak Sevkiyatı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Varto ilçesinde her sonbahar olduğu gibi bu yıl da batı illerine kışlık erzak sevkiyatı başladı. Vartolu vatandaşlar, yaz aylarında memleketlerinde elde ettikleri ürünleri kargo ile büyükşehirlere gönderiyor.

Muş'un Varto ilçesinde her sonbahar olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin batısındaki büyükşehirlere kışlık erzak sevkiyatı başladı.

Varto ilçe nüfusuna kayıtlı, batı illerinde ikamet eden vatandaşlar, yaz aylarını memleketlerinde geçirip kışlık gıdalarını hazırladıktan sonra İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi şehirlere gönderiyor. Yaz mevsiminden itibaren peynir, tereyağı, bulgur, domates, kuru soğan, elma, armut, tandır ekmeği dahil birçok malzemenin bulunduğu kolileri kargo şubesine veren vatandaşlar; bunları İstanbul, İzmir ve Bursa, Ankara, Manisa, Mersin, Adana gibi büyük kentlere gönderiyor.

Kargo şubesi yetkilisi Mahmut Bal, Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı olup özellikle kış aylarında batı illerinde yaşayanların erzaklarının daha kış gelmeden gönderildiğini söyledi. Bal, "Özellikle Vartolu olup diğer illerde yaşayanların anne ve babaları başta olmak üzere akrabalar arası ilişkiler çerçevesinde yaz aylarında kendi bağ ve bahçelerinde ürettikleri ürünlerle hayvansal gıdalar kargo ile gönderiliyor. Şu an sevkiyatı yapılacak olan kargolarda özellikle gıdalar mevcut olup; İzmir ve İstanbul, Bursa, Ankara, Adana, Mersin gibi büyükşehirlere gitmektedir. Bizde bu yoğunluğa rağmen müşterilerimizin hiçbir sıkıntı yaşamamaları için elimizden gelen çalışmayı esirgemeden adreslerine sağlam bir şekilde kargolarını teslim edeceğiz. Bizi tercih eden müşterilerimize de teşekkür ederim" dedi.

Muş'tan Ankara'ya ve İzmir'e her yıl erzak gönderdiğini söyleyen Kadim Gül adlı vatandaş ise "Kargonun ilçemizde olması bizim açımızda gayet iyi oldu. Bizler daha önceleri eşyalarımızı otobüslere götürüp veriyorduk. Onu da zor bir şekilde gönderiyorduk. Şimdi hiçbir sıkıntı yaşamadan erzaklarımızı köyden getirip Varto ilçesinde kargoya verip rahatlıkla çocuklarımıza ve akrabalarımıza gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kargoları teslim alıp batı illerine sevk eden Süleyman Akkoyun ise "İlçemiz nüfusuna kayıtlı olup batı illerinde veya büyük kentlerde oturup yazın Varto'ya dönen ve yaz aylarını burada geçiren vatandaşlar sonbahar olması ile birlikte tekrardan batı illerine gitmektedirler. Gittiklerinde ise yaz aylarında burada elde ettikleri ürünleri kışın tüketmek üzere kargo ile kendilerine gönderilmektedir" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump kazanmaya çok yakın! İşte ABD'deki seçimlerden anlık sonuçlar

İşte ABD'deki tarihi seçimlerden anlık sonuçlar

 Trump'ın seçimi kazanabileceği beklentisi Bitcoin'i uçurdu

ABD seçimleri piyasaların ateşini yükseltti

 Trump'la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak

Seçimi Trump ile birlikte takip eden Musk'tan olay paylaşım
Donald Trump'tan bir açıklama daha: Çok iyi gidiyoruz, büyük bir başarı elde edeceğiz

Rakamlar açıklandıkça keyfi yerine geldi! Trump'tan bir açıklama daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Erhan Yazıcıoğlu biyografisi! Masterchef 6 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? HARRIS Mİ ÖNDE? ABD Başkanlık seçiminde hangi aday önde? ABD seçim sonuçları! Simpsonlar, ABD seçimi hangi bölümde? Simpsonlar kimin kazanacağını bildi mi? (VİDEO İZLE) Salıncak eyaletler hangileri? ABD'de kaç tane eyalet var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Kasım Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 6 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ATV CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Kasım canlı yayın bilgileri... ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ET! ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ | ABD Başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.