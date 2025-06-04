Vanspor'un 1. Lig'e Yükselişi Kutlandı

Vanspor'un 1. Lig'e Yükselişi Kutlandı
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Vanspor'un Trendyol 1. Lig'e yükselmesi, Van'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kent Meydanı'nda düzenlenen ücretsiz konserle binlerce taraftar şampiyonluğu halaylarla ve meşalelerle kutladı. Konserde yerel sanatçılar sahne aldı ve şehirde araç konvoylarıyla kutlamalar devam etti.

(VAN) - Vanspor'un 1. Lig'e yükselmesi Van'da büyük bir sevinçle kutlandı. Vanlı sanatçılar, Kent Meydanı'nda kendi imkanlarıyla konser düzenledi; binlerce taraftar halaylarla şampiyonluğu kutladı.

Nesine 2. Lig Play-Off finalinde penaltı atışlarıyla galip gelerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Artı Değer Vanspor FK, şampiyonluk sevincini Van Kent Meydanı'nda düzenlenen dev konserle kutladı.

Şampiyonluk kutlamaları kapsamında Vanlı sanatçılar, kendi imkanlarıyla organize ettikleri ücretsiz konserle binlerce kişiyi bir araya getirdi. Sunuculuğunu Demhat Çelik'in üstlendiği konserde, kent genelinden gelen taraftarlar ellerinde Vanspor bayraklarıyla alanı doldurdu.

Konserde Hozan Şervan, Bejan Berken, Bervan Argeş, Recep Çınar gibi Vanlı sanatçılar sahne aldı. Meşaleler, halaylar ve marşlarla süren kutlamalar, gece geç saatlere kadar devam etti. Konserin ardından şehir merkezinde araç konvoylarıyla şampiyonluk kutlamaları sürdü.

Vanspor'un şampiyonluk etkinlikleri bu akşam Van Şehir Stadı'nda düzenlenecek Tara Mamedova, Mehmet Öndil ve Celal Yarıcı konseriyle sona erecek.

Kaynak: ANKA / Yerel
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